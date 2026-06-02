ЕС готовит обсуждение по Украине: какая главная тема встречи политиков

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут начаться 15 июня на межправительственной конференции в Люксембурге. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.
Politico сообщает, что изменение позиции ЕС по Венгрии связано с обсуждением в Еврокомиссии €16,4 млрд замороженных средств. Переговоры невозможны без единогласного одобрения стран ЕС. Молдавия, не сталкиваясь с возражениями, интегрируется в ЕС в рамках «волны» расширения, связанной с украинским досье.
Ранее KP.RU сообщил, что Киев ставит перед собой цель — стать полноправным членом ЕС. Но не все страны Европы согласны с тем, что Киев может вступить в альянс, ведь это действие повлечет определенные риски, в частности может пострадать средний класс в Европе.