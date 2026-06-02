«Машина летела на меня»: пострадавший в массовом ДТП калининградец рассказал, как выбирался из покорёженной «Оки»

Массовое ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в центре Калининграда во вторник, 2 июня. Один из пострадавших, 23-летний водитель «Оки» Никита, после удара оказался зажат в салоне и выбирался через разбитое окно. Молодой человек рассказал «Клопс» об аварии и своём состоянии.
ДТП с участием внедорожника Haval случилось на пересечении Гвардейского проспекта и улицы Театральной. По словам собеседника, он остановился перед поворотом на Театральную и ждал «зелёный». Впереди стояла белая легковушка.
«Это был мой обычный маршрут, я ехал на работу в “Калининград-Гор Транс”, где ремонтирую автобусы. В какой-то момент я увидел чёрный силуэт автомобиля, который мчался навстречу со стороны Театральной. Сначала он задел белую машину, потом я увидел, что у него отлетело колесо. А дальше вся эта машина полетела в меня», — рассказал Никита.
По словам мужчины, удар был настолько сильным, что сначала он решил, что не выживет.
«Глаза открываю и понимаю, что жив. Начал выбираться из машины. На адреналине ещё не чувствуешь боли, просто пытаешься понять, целы ли руки и ноги», — вспоминает водитель и добавляет, что обрадовался, когда осознал, что ноги не сломаны и нет серьёзных травм.
После столкновения «Оку» Никиты отбросило на стоявший рядом автомобиль, двери оказались заблокированы. Ноги мужчины зажало деформированными элементами салона. Выбраться ему помогли очевидцы.
«Я сумел вытащить ноги, начал вылезать через окно, потому что двери уже не открывались. Очень быстро подбежали люди, помогли выбраться», — рассказал собеседник.
По словам Никиты, он какое-то время сидел на бордюре, ждал скорую. Вместе с ним в скорой помощи находилась девушка из белого авто. Она при ударе тоже получила травмы.
Молодой человек уточнил, что всё ещё находится в больнице. При обследовании после аварии врачи поставили диагноз — сотрясение головного мозга. На ноге огромная гематома, больно ходить, но кость цела.
«Я ударился носом так, что руль сломал. Но кости целы. Разбил губу. Конечно, на теле есть синяки, ссадины и рассечения. Сейчас ещё будет смотреть хирург и травматолог. Пока я в больнице», — говорит мужчина.
Водитель также сообщил, что общался с предполагаемым виновником аварии. По его словам, за рулём Haval находился 21-летний молодой человек.
«Он написал мне, спросил, всё ли хорошо. Насколько я знаю, с документами у него всё было в порядке», — отметил Никита.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне в 16:38 на перекрёстке улицы Театральной и Гвардейского проспекта. Сначала сообщалось о четырёх повреждённых машинах. Очевидцы предполагали, что один из водителей не справился с управлением и врезался в другие автомобили. На месте работали медики, водителям советовали объезжать участок. В ГАИ уточнили, что в ДТП столкнулись шесть машин, пострадали парень и девушка.