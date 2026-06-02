Baza: Пашиняну придется платить фермерам миллионы долларов, чтобы покрыть убытки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет вынужден выплачивать фермерам по 22 миллиона долларов ежемесячно, чтобы компенсировать убытки от экспорта в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее Россельхознадзор расширил ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из Армении по санитарным причинам. Под запрет попали томаты, огурцы, яблоки, виноград, а также другие фрукты и овощи и большая часть рыбы. Пашинян пообещал компенсации фермерам, пострадавшим от этих ограничений.
Согласно данным канала, за неполный 2025 год Армения экспортировала в Россию сельхозпродукцию, попадающую под ограничения, на сумму 240 миллионов долларов. Общий экспорт этой продукции составил около 265 миллионов долларов. Таким образом на каждые 10 долларов экспортной выручки армянских фермеров почти девять долларов приходилось на Россию.
Остатки урожая, скорее всего, испортятся и будут утилизированы, предполагает профессор Финансового университета Надежда Капустина. Найти покупателей для этой продукции в Европе сложно, так как у европейцев есть свои поставщики агропродукции, например Польша, говорится в публикации.
2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов, включая вишню, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины и виноград, из Армении.