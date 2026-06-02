Дороги как конкурентное преимущество: член ОП Жуков — о выходе Волгоградской области на новый уровень

На мой взгляд, ключевую роль здесь сыграло именно стратегическое видение руководства региона. Можно бесконечно заниматься локальными вопросами и ремонтом отдельных участков дорог, а можно смотреть на несколько шагов вперед и понимать, какое место Волгоградская область должна занимать в транспортной и экономической системе страны. Несколько лет назад региональные власти увидели не просто проблему высокой транспортной нагрузки, а возможность превратить географическое положение региона в его конкурентное преимущество. Именно поэтому федеральному центру были предложены комплексные решения, связанные не с отдельными объектами, а с развитием всего транспортного каркаса территории.