В липецком Ельце еще раз попробуют благоустроить набережную за 143 млн

Начались новые поиски подрядчика для благоустройства территории набережной правого берега реки Быстрая Сосна вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса «Виктория» в городе Ельце Липецкой области. Начальная цена контракта на этот раз составляет 143 млн руб. Завершить работы по техническому заданию требуется до 5 ноября 2026 года. Информация появилась на портале госзакупок.
Заказчиком выступает управление капитального строительства (УКС) города Ельца. Работы профинансируют из средств областной казны и бюджета городского округа. Заявки на участие в торгах будут принимать до 10 июня. Итоги аукциона подведут 15 июня.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в августе прошлого года УКС Ельца по соглашению сторон расторгло контракт на благоустройство набережной реки Быстрая Сосна стоимостью 187,7 млн руб. с задонским ООО «Аквасервис» (подконтрольно МУП «Задонский водоканал»). По данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 11,7 млн руб.
В конце августа елецкие власти вновь объявили торги по благоустройству набережной за 178 млн руб. В нем приняли участие пять компаний. Победителем стало московское ООО «Газтех-комплект» Валерия Рычкова и Алексея Юдаева, предложившее наименьшую цену — 154,9 млн руб. Соглашение с фирмой заключили 22 сентября 2025-го и расторгли в марте 2026-го. Причиной стал односторонний отказ заказчика от исполнения контракта. Стоимость исполненных обязательств оценили в 11,9 млн руб., но фактически оплачено было 54,8 млн.
А в ноябре прошлого года стало известно, что СУ СК по Липецкой области возбудило уголовное дело о превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) в отношении бывшего начальника елецкого УКС. Причиной официально было названо благоустройство набережной Быстрой Сосны.