Газонокосилки мешают спать: юрист объяснила, куда жаловаться

Россияне летом сталкиваются с шумом газонокосилок прямо под окнами, но не всегда понимают, законно ли это и что делать в такой ситуации. Юрист Наталья Кубасова рассказала, в какое время разрешены такие работы и как действовать, если нарушается режим тишины. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«Даже электрические модели нередко превышают норматив. Иными словами, сам по себе факт использования шумного оборудования вблизи жилых домов считается нарушением санитарного законодательства», — уточнила юрист.
Эксперт отметила, что в каждом регионе действуют свои правила «тихих часов», но в большинстве случаев запрещено шуметь ночью, а также в обеденное время. При этом бензиновые триммеры и газонокосилки часто превышают допустимые нормы шума, даже если работают в разрешенные часы.
Если покос травы мешает отдыху, важно зафиксировать нарушение: сделать фото или видео с датой, временем и адресом. Также можно собрать показания соседей и обратиться сначала в управляющую компанию или ТСЖ. Если реакции нет, жалобу направляют участковому или в Роспотребнадзор. За нарушение тишины и санитарных норм предусмотрены административные штрафы.
