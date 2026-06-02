Школьники из Юрги побывали на заводе по производству кровли и теплоизоляции

Учащиеся школы № 15 Юрги в Кузбассе познакомились с производственными процессами на одной из площадок компании «Технониколь». Подобные экскурсии способствуют реализации основных задач нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.
Сотрудники завода показали ребятам, как устроен рабочий процесс на современном промышленном предприятии. Школьники познакомились с разными этапами изготовления продукции для строительной отрасли, узнали о современных требованиях к качеству.
«Экскурсия позволила учащимся не только расширить представление о реальном секторе экономики, но и лучше понять, как теоретические знания, получаемые в “Кванториуме”, применяются на практике в крупной промышленной компании. Многие ребята отметили, что увиденное помогло им задуматься о возможных направлениях будущей профессиональной деятельности», — рассказала директор школы № 15 Елена Домнина.
В дальнейшем «Технониколь» планирует новые проекты для школьников, в том числе мастер‑классы и обучающие сессии, которые помогут подросткам еще глубже погрузиться в инженерные и технологические специальности.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.