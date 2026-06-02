Россиянам рассказали, что нужно делать при симптомах сальмонеллёза

Гастроэнтеролог Кашух: при симптомах сальмонеллёза нужно обращаться к врачу.

Источник: Комсомольская правда

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила россиян о смертельной опасности сальмонеллёза и призвала не заниматься самолечением при первых признаках болезни. Подробностями она поделилась в беседе с RT.

Особенно тяжело болезнь переносят маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями, отметила эксперт. Чаще всего заражение происходит через продукты животного происхождения, например, сырые или плохо прожаренные яйца, курицу и мясо. Также в зоне риска молоко и блюда, которые хранились с нарушениями санитарных норм.

Кашух объяснила, что источником инфекции нередко становится сама кухня. Сок сырого мяса может случайно попасть на готовую еду, разделочные доски, ножи или руки — это называется перекрестным загрязнением.

К типичным симптомам сальмонеллёза врач отнесла тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, сильную слабость и лихорадку. Заболевание начинается внезапно и стремительно ухудшает состояние человека. Именно потеря жидкости быстрее всего нарушает работу жизненно важных органов, поэтому тянуть с визитом к врачу нельзя.

Напомним, что недавно в Пятигорске возбудили уголовное дело после массового отравления в одном из кафе. Как пишет Life.ru, расследование идет по факту нарушения санитарных правил, которые привели к заболеванию людей.