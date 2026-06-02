Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал Roland Garros

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал Карлос Алькарас, который в этом сезоне не участвует в состязании из-за травмы запястья.