Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал Roland Garros

Немецкий теннисист Александр Зверев стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В четвертьфинале он победил испанца Рафаэля Ходара.
Спортсмены провели на корте 2 часа 28 минут. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 29-летний Александр Зверев занимает третье место. 19-летний Рафаэль Ходар, впервые участвующий в Roland Garros, располагается на 29-й строке мировой классификации.
Соперник немца по полуфиналу определится в матче между чехом Якубом Меншиком (27-й в рейтинге) и бразильцем Жуаном Фонсекой (30-й). Лучшим результатом Александра Зверева на Roland Garros является выход в финал в 2024 году. Тогда он уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.
Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал Карлос Алькарас, который в этом сезоне не участвует в состязании из-за травмы запястья.