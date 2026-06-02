Атлетов из РФ допустили к соревнованиям в Литве под флагом Украины

Россиянам разрешили участвовать в литовском трейловом забеге Trail Kuršių Nerija на Куршской косе, но только под флагом Украины.

Россиянам разрешили участвовать в литовском трейловом забеге Trail Kuršių Nerija на Куршской косе, но только под флагом Украины. Об этом сообщает RT.

При этом согласно регламенту, участие спортсменов из «недружественных стран» не приветствуется. К таким организаторы отнесли Россию и Белоруссию. Отмечается, что названия этих государств были намеренно написаны с маленькой буквы.

Для участия в соревнованиях атлеты должны письменно осудить действия России и иметь вид на жительство, одобренный Литвой.

Даже если спортсмен выполнит указанные условия, его все равно допустят до соревнований только под украинским флагом. На награды он также не имеет права.

Ранее сообщалось, что с российских фехтовальщиков сняли все международные ограничения.

