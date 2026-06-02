Атлетов из РФ допустили к соревнованиям в Литве под флагом Украины

Россиянам разрешили участвовать в литовском трейловом забеге Trail Kuršių Nerija на Куршской косе, но только под флагом Украины. Об этом сообщает RT.
При этом согласно регламенту, участие спортсменов из «недружественных стран» не приветствуется. К таким организаторы отнесли Россию и Белоруссию. Отмечается, что названия этих государств были намеренно написаны с маленькой буквы.
Для участия в соревнованиях атлеты должны письменно осудить действия России и иметь вид на жительство, одобренный Литвой.
Даже если спортсмен выполнит указанные условия, его все равно допустят до соревнований только под украинским флагом. На награды он также не имеет права.
