Ученые Алтайского края создадут систему для профилактики сосудистых рисков

Они разработают регистр жителей с болезнями сердца и сосудов.

Научный коллектив Алтайского государственного медицинского университета разработает регистр жителей Алтайского края, у которых есть ишемические болезни сердца, сосудистые заболеваниях головного мозга, сопряженные с высокими рисками осложнений, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Для этого при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» проводят обследования пациентов.

Ученые и медики провели выездные обследования в селе Первомайское. Там они осмотрели мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, страдающих гипертонической болезнью и находящихся на диспансерном наблюдении. У каждого из них собрали анамнез, провели анализы и выслушали жалобы. Затем все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании.

Подобные осмотры — один из этапов разработки системы персонифицированной первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, раннего выявления и лечения тромботических осложнений.

«Профилактика инфарктов и инсультов — важнейшая проблема регионального здравоохранения. Свою задачу мы видим в том, чтобы создать алгоритм раннего выявления состояния тромботической готовности у пациентов группы риска в рамках нацпроекта», — отметила профессор кафедры терапии и общей врачебной практики университета Анна Ефремушкина.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.