«Горящие туры» могут быть уловкой: как не стать жертвой мошенников

Специалист по кибербезопасности Владимир Зыков предупредил россиян о маркерах обмана при покупке так называемых горящих туров. По словам эксперта, главным сигналом тревоги служит ситуация, когда продавец искусственно подгоняет клиента с решением. Об этом он рассказал в беседе с RT.
Зыков пояснил, что честная сделка не боится проверки деталей, а мошенники стараются лишить жертву времени на раздумья. Гражданам стоит насторожиться, если менеджер переносит общение в мессенджер, начинает нервничать или давит срочными скидками, которые действуют «только сейчас».
Также эксперт обратил внимание на способ оплаты. Поводом для немедленного отказа должно стать предложение перевести деньги не через официальный механизм сайта, а обычным переводом на карту или по номеру телефона, особенно через ссылки в сообщениях. Подобные схемы часто используют для кражи средств, так как проверить получателя по таким реквизитам практически невозможно.
Владимир Зыков отметил, что особо опасны случаи, когда объявление найдено в соцсетях, а после этого просят «закрепить бронь» небольшой предоплатой. Сумма часто бывает невысокой, чтобы жертве психологически было легче расстаться с деньгами, однако от этого риск обмана не снижается.
Тем временем турэксперт Дмитрий Арутюнов в беседе с 360.ru рассказал о другой проблеме — кражах наличных на Мальдивах. По его мнению, одной из главных причин этого становится привычка самих путешественников возить с собой слишком крупные суммы.