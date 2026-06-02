Россияне стали жить дольше: в чем причина

В России за последние четверть века увеличилась средняя продолжительность жизни — с 65-ти до 74-х лет. Об этом говорится в докладе, подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс».
«За последние 25 лет продолжительность жизни увеличилась в России в среднем на 8 лет. Это позволяет людям продолжать активную жизнь и быть включенными в рынок труда дольше», — отмечается в докладе.
Авторы документа полагают, что этот показатель связан с улучшением здоровья соотечественников, особенно тех, что старше 50-ти лет, по сравнению с предыдущим поколением.
Как писал сайт KP.RU, В России средняя продолжительность жизни составляет 74,2 года. Академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул, что если в стране рождается больше детей, то этот показатель увеличивается. Ученый добавил, что в Дагестане наблюдается один из самых высоких уровней продолжительности жизни в России.