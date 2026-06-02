«Ростех»: новый сезон будет для «Балтики» непростым

Состоялось заседание попечительского совета клуба.

Попечительский совет «Балтики» обсудил итоги сезона. Заседание состоялось во вторник, 2 июня, в очно-дистанционном формате, сообщила пресс-служба калининградского футбольного клуба.

Итоги подвёл председатель попечительского совета Илья Мясников. Он рассказал об успехах команды и поблагодарил игроков и тренерский штаб за сезон. Также на встрече обсуждались вопросы трансферной политики и были утверждены маркетинговые проекты и коммерческие планы на новый сезон.

Ещё один важный вопрос — реконструкция поля стадиона «Локомотив» в Калининграде. От сроков проведения работ, как было отмечено, зависят качественные условия тренировочных занятий команды.

«Итоги сезона, который вошёл в историю клуба, подведены. Крепкий фундамент заложен, но сейчас мы с ещё большим вниманием подходим к новому сезону, который будет непростым для “Балтики”, ярко заявившей о себе в РПЛ. Мы благодарим в том числе наших болельщиков за невероятную поддержку и ждём её и в новом сезоне. Продолжаем развиваться по всем направлениям и готовимся к новому сезону», — резюмировал Илья Мясников.

Калининградский футбольный клуб «Балтика» завершил сезон в Российской Премьер-Лиге на рекордном для клуба шестом месте.

