Минэнерго принимает допмеры для обеспечения Крыма топливом

Министерство энергетики России продолжает реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение Крымского полуострова бесперебойными поставками моторного топлива. Вопрос снабжения региона нефтепродуктами находится на постоянном контроле, а специалисты министерства работают в тесном взаимодействии с представителями топливного рынка и властями Крыма. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В настоящее время совместно с профильными ведомствами прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 ввели в Крыму с 31 мая. АИ-95 начали отпускать только по талонам, АИ-92 — без талонов, но не более 20 литров на одно транспортное средство. Похожие ограничения начали действовать и в Севастополе. Позже компании «ТЭС» и «АТАН», которые располагают крупнейшими сетями АЗС в Крыму, перестали продавать талоны на бензин.

Дефицит бензина в Крыму возник из-за ударов украинских дронов, которые дистанционно минируют трассу, соединяющую Крым с Ростовской областью. Беспилотники сбрасывают на дорогу взрывные устройства, которые срабатывают при фиксации движения. Эта трасса — один из основных маршрутов поставки топлива на полуостров. Между тем российские туристы начали отменять свои поездки в Крым из-за нехватки топлива в республике.

