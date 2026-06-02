Мобильная экспозиция «Первые среди звезд» открылась в ННГУ

Мобильная экспозиция «Первые среди звезд» (12+) открылась в зале «Библиосфера» ННГУ им. Н. И. Лобачевского сегодня, 2 июня, об этом сообщает пресс-служба вуза.
Она является частью одноименного проекта (12+), рассказывающего о том, как мечта о звездах стала частью большой истории России — ее науки, культуры и повседневной жизни. Им предусмотрено проведение мероприятий просветительского характера для студентов и школьников с использованием специальных информационных материалов, посвященных космической истории.
Открыл фотовыставку «Первые среди звезд» ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов.
«Наш вуз является колыбелью радиофизики, у нас успешно работает Передовая инженерная школа “Космическая связь, навигация и радиолокация”, входящая в число лучших Передовых инженерных школ страны. Также у нас есть проект в сфере космоса — “Спутник Лобачевский”. Спутник был выведен на орбиту в декабре прошлого года и стал полноценным “космическим полигоном” как для ученых, так и для студентов. В мае текущего года ННГУ выиграл грант на разработку и реализацию программы дополнительного профессионального образования “Основы спутникостроения и космической связи”. Все это говорит о том, что выставка “Первые среди звезд” открывается в нашем вузе сегодня не случайно», — отметил он.
Мобильная экспозиция объединена общей темой — покорение человеком космоса. Здесь можно увидеть, как трудится в своей мастерской в Калуге советский ученый и изобретатель, основоположник современной космонавтики Константин Циолковский, попереживать за кандидата в космонавты Юрия Гагарина, который сдает экзамен по системам управления корабля «Восток» академику Сергею Королеву.
Также можно ознакомиться с архивными кадрами, запечатлевшими последние моменты общения и слова напутствия перед главным стартом в истории СССР главного конструктора Сергея Королева, адресованные Юрию Гагарину, полюбоваться на знаменитую «гагаринскую» улыбку и буквально в каждом снимке «услышать» то самое, знаменитое: «Поехали!».
Кроме того, посетители экспозиции могут увидеть кадры из архива РИА «Новости», где показаны модель первого советского космического искусственного спутника Земли, антенная площадка Центра дальней космической связи Академии наук СССР в Крыму, орбитальная станция «Мир», международная космическая станция и стартовый комплекс космодрома «Восточный». На фотографиях запечатлены также и моменты предстартовых тренировок членов первого отряда советских космонавтов.
«Выставка создана из 30-ти фотографий, которые были отобраны из архивов, доставшихся нам в наследство от Совинформбюро. Мы провели работу по атрибутике всех фотографий и верификации данных. Создано 11 комплектов выставок, которые были открыты в различных локациях страны, в том числе сегодня — в Университете Лобачевского. Выставка “Первые среди звезд” посвящена 65-летию первого полета человека в космос, поэтому наш рассказ именно о первом поколении космонавтов, о преодолении, которое совершила промышленность и наука в послевоенное время. Мы постарались передать дух той эпохи и рассказать о тех, в общем-то, простых людях, которые вершили нашу историю. В ННГУ учится молодежь, избравшая траекторию космической отрасли, и в будущем именно они станут осваивать не только ближний космос, но и смотреть в дальний», — отметил менеджер Управления просветительских проектов Дирекции государственных проектов МИА «Россия сегодня» Станислав Ельев.