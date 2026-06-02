Скворцова: завершены работы по трем препаратам для лечения редких заболеваний

Завершены работы над тремя отечественными препаратами для лечения миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза. Об этом рассказала глава ФМБА России Вероника Скворцова.
«Завершены работы по трем орфанным препаратам: для миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза», — резюмировала Скворцова на официальном канале ФМБА в соцсети «Макс».
Лекарства разработаны учеными НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России, подчеркнула Скворцова.
