Скворцова: завершены работы по трем препаратам для лечения редких заболеваний

Россиянам рассказали, какие опасные заболевания теперь поддаются лечению.

Источник: Комсомольская правда

Завершены работы над тремя отечественными препаратами для лечения миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза. Об этом рассказала глава ФМБА России Вероника Скворцова.

«Завершены работы по трем орфанным препаратам: для миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза», — резюмировала Скворцова на официальном канале ФМБА в соцсети «Макс».

Лекарства разработаны учеными НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России, подчеркнула Скворцова.

Ранее KP.RU рассказал об еще одном достижении российских медиков и ученых. Отмечается, что в РФ изобрели первую вакцину, которая помогает справиться с онкологическим заболеванием без проведения химиотерапии. Подчеркивается, что российские ученые не собираются на этом останавливаться.