Здоровая еда по карману: Государство может сэкономить миллиарды

Эксперт Морозова: Бюджет пациентов с ожирением не позволяет есть качественно.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемия ожирения стала социально-экономической проблемой. Бюджет пациентов не позволяет есть овощи и качественный белок, заявила РИАМО диетолог Алина Морозова.

«Доступная еда калорийна и пуста: трансжиры, сахар и быстрые углеводы провоцируют скачки инсулина, дикий голод и рушат метаболизм. Инициатива обеспечивать людей с ожирением льготной здоровой едой — это не поощрение распущенности, а превентивная медицина. Сбалансированный рацион сегодня объективно дорог», — отметила эксперт.

По мнению Морозовой, невозможно менять привычки, когда полезная альтернатива не по карману. Однако, дав доступ к правильным продуктам, государство может сэкономить миллиарды на лечении диабета, инфарктов и больных суставов.

«Льготные корзины с зеленью, цельными злаками и чистым мясом дадут людям реальный инструмент для снижения веса вместо пустых упреков», — подчеркнула спикер.

Как KP.RU писал ранее, самостоятельно лечение варикоза мазями и народными средствами может обернуться смертельной опасностью. Такие методы лишь временно снимают отек и тяжесть, но не способны решить проблему.