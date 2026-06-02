Здоровая еда по карману: Государство может сэкономить миллиарды

Эпидемия ожирения стала социально-экономической проблемой. Бюджет пациентов не позволяет есть овощи и качественный белок, заявила РИАМО диетолог Алина Морозова.
«Доступная еда калорийна и пуста: трансжиры, сахар и быстрые углеводы провоцируют скачки инсулина, дикий голод и рушат метаболизм. Инициатива обеспечивать людей с ожирением льготной здоровой едой — это не поощрение распущенности, а превентивная медицина. Сбалансированный рацион сегодня объективно дорог», — отметила эксперт.
По мнению Морозовой, невозможно менять привычки, когда полезная альтернатива не по карману. Однако, дав доступ к правильным продуктам, государство может сэкономить миллиарды на лечении диабета, инфарктов и больных суставов.
«Льготные корзины с зеленью, цельными злаками и чистым мясом дадут людям реальный инструмент для снижения веса вместо пустых упреков», — подчеркнула спикер.
