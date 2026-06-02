Пенсионерка из Калининграда лишилась почти 9,5 миллиона рублей, поверив аферистам в мессенджере

В ОМВД России по Центральному району Калининграда обратилась 72-летняя местная жительница с.

Источник: Kaliningradnews

заявлением о мошенничестве. Как установили полицейские, неизвестные связались с пенсионеркой в одном из мессенджеров и, представившись поочерёдно сотрудниками финансового мониторинга, банка и правоохранительных органов, сообщили ложную информацию о якобы существующей угрозе хищения её денежных средств.

Под предлогом декларирования и сохранения сбережений от действий мошенников злоумышленники убедили женщину перевести деньги на указанные ими счета. Следуя инструкциям аферистов, потерпевшая с помощью QR-кодов через банкомат перечислила около 9,5 миллиона рублей.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

