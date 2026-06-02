Экс-полицейского могут приговорить к шести годам по делу журналистов Baza

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Обвинение попросило столичный суд приговорить к 6 годам бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева по делу о получении взяток от сотрудников издания Baza, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«Обвинение на стадии прений сторон попросило приговорить Аблаева к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказал собеседник агентства.
Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его, как и сотрудницу Baza Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все трое были переведены из СИЗО под домашний арест.
Дела в отношении Селиванова и Ковалева переданы для рассмотрения в суды Белгорода и Красноярска.