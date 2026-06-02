В Москве на ВДНХ пройдет автофестиваль «ПроДвижение-2026»

Автофестиваль «ПроДвижение-2026» состоится с 30 июля по 2 августа в Москве на ВДНХ в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие пройдет уже второй раз, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
На фестивале будет представлено более 300 автомобилей разных эпох и классов. Гости познакомятся с главными разработками отечественного автопрома. Также организуют ретроспективную фотовыставку, посвященную 65-летию первого полета в космос. А еще покажут автомобили, на которых ездил космонавт Юрий Гагарин. Экспозиция разместится рядом с павильоном «Космос».
В рамках фестиваля пройдет финальный этап Кубка Москвы по историческому ралли. Это самое массовое и престижное соревнование на ретроавтомобилях в России. На старт выйдут 100 лучших экипажей на редких машинах 1930−1980-х годов. Победителя наградят на главной сцене фестиваля у фонтана «Дружба народов».
На все четыре дня праздника для посетителей запланирована большая развлекательная программа. На главной сцене ВДНХ представят новые автомобильные разработки отечественных и зарубежных брендов. А для детей на отдельной площадке пройдут соревнования на педальных машинках, творческие мастер-классы и настольные игры.
