Книги об СВО вошли в список внеклассного летнего чтения

Министерство просвещения России утвердило перечень литературы для летнего чтения школьников. Среди прочего в него вошли современные произведения патриотической направленности, посвященные подвигам защитников Отечества и событиям специальной военной операции. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Он уточнил, что список был подготовлен поручению президента России Владимира Путина. Среди отобранных книг — сборник рассказов Олега Роя под названием «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», работа Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества», а также книга Олега Измайлова «Донбасс — сердце России».
— В программе по литературе закреплен обязательный список для чтения по классам. В него вошли произведения о Великой Отечественной войне и подвигах советских людей: «Сын артиллериста» Константина Симонова, «Русский характер» Алексея Толстого, а для старших классов — «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «В августе 44-го» Владимира Богомолова, — передает слова министра ТАСС.
Недавно Российский книжный союз опубликовал обновленный перечень книг, подпадающих под закон о запрете пропаганды наркотиков и подлежащих специальной маркировке. В последнем списке значится более тысячи наименований. Среди прочего в перечне — произведения Виктора Пелевина и Дины Рубиной.