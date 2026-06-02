Геннадий Хазанов прокомментировал исчезновение своего брата

Брат народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова Андрей Лукачер пропал более года назад. Однако сам артист заявил, что вообще не знал о его исчезновении.

— Я не слышал об этом. Мы вообще не виделись много лет, — приводят слова Хазанова в материале.

Единокровный брат (общий отец, но разные матери) российского артиста бесследно пропал в Москве. Мужчина жил в однокомнатной квартире в районе Марьино и не общался со звездным родственником. В октябре прошлого года в Москве скончался второй брат Хазанова Юрий Лукачер. Мужчина работал таксистом и вел уединенный образ жизни. Позднее Хазанов прокомментировал смерть брата. Он отметил, что его ничего не связывает с родственником. По словам артиста, он видел брата один раз в жизни. Что известно об исчезновении Лукачера и как сам Хазанов отнесся к трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

О поисках Лукачера стало известно во вторник, 2 июня. Родственница Хазанова заявила, что пыталась найти его с помощью социальных служб района, однако там ей сообщили, что не знают, где может быть мужчина. Женщина еще не обращалась в полицию, чтобы вскрыть дверь квартиру Лукачера.