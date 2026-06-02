МВД: двое 17-летних парней бесследно пропали под Волгоградом

Сотрудники МВД по городу Михайловке Волгоградской области просят жителей региона оказать помощь в поиске двух несовершеннолетних студентов. Молодые люди ушли из дома еще 29 мая, больше о них ничего неизвестно.
Известно, что оба 17-летних юноши состоят на профилактическом учете в ОУУП и ПДН. Не исключено, что молодые люди могли уехать в Волгоград.
Лев Лоневский.
Приметы: рост 170−175 см, короткие волосы русого цвета.
В день исчезновения был одет в белую футболку, черную кофту, того же цвета джинсы и кроссовки.
Максим Задорожный.
Приметы: рост 170−175, светлые длинные волосы, закрывающие глаза.
В день исчезновения был одет в белую футболку, черную кофту, черные джинсы и кроссовки.
Если вы знаете о местоположении несовершеннолетних, сообщите по номерам: 8 (84463)2−52−47, 8 (995)142−10−17.