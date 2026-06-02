В Республике Тыва привели в порядок станцию «Тайга»

Волонтеры провели акцию по уборке станции «Тайга» — популярного места среди жителей и гостей Республики Тыва — при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона.
Мероприятие по уборке территории организовали сотрудники природного парка «Тыва» и Кызылского лесничества. Кроме того, в акции приняли участие специалисты министерства лесного хозяйства и природопользования республики, а также студенты естественно-географического факультета Тувинского государственного университета. Вместе они собрали 5 тонн различного мусора.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.