Наговорили с три эпизода

В судебных прениях защита бывшего начальника отдела Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николая Маркина попросила для него наказание, не связанное с лишением свободы. Николая Маркина обвинили в десяти эпизодах получения взяток от представителей учебных центров за успешную аттестацию сотрудников предприятий, в преступной схеме участвовали его бывший руководитель и коллеги, собравшие с коммерсантов 15,3 млн руб. Подсудимый признал вину только в трех эпизодах, которые он и его защита считают превышением полномочий и посредничеством в коррупции. Гособвинитель, напротив, считает вину Маркина полностью доказанной и попросил для него 13 лет колонии строгого режима с многомиллионным штрафом. Приговор подсудимому огласят в середине июня.
Защита бывшего начальника отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николая Маркина в судебных прениях в Нижегородском райсуде попросила для него наказание, не связанное с лишением свободы. Как писал «Ъ-Приволжье», Николаю Маркину вменили в вину 10 эпизодов получения взяток от представителей учебных центров и колледжей за успешную аттестацию сотрудников промышленных предприятий в области промбезопасности в составе группы лиц по предварительному сговору. По фабуле дела, в 2021—2022 годах подсудимый собирал деньги вместе с бывшим заместителем Сергеем Кульковым и инспектором филиала управления в Дзержинске Сергеем Девяткиным, а организатором коррупционной схемы следствие посчитало экс-заместителя руководителя управления Ростехнадзора Дениса Шакирова.
В общей сложности они получили от коммерсантов 15,3 млн руб.. Именно эту сумму инкриминировали в качестве взятки всем фигурантам, которые доказывали, что после дележки их доли исчислялись несколькими тысячами.
Следствие полагает, что «по определенному тарифу» в размере 2 тыс. руб. за одного аттестуемого обвиняемые организовывали беспрепятственную и оперативную сдачу тестов вне очереди: взяткодателей могли «подвинуть» выше по списку, а на экзаменах им разрешено было пользоваться телефонами и выходить в интернет. Более того, полагает следствие, сотрудники надзорного ведомства сами подсказывали экзаменуемым правильные ответы. Деньги передавали лично и через счет ИП Решетников, который не знал об участии в преступной схеме. Три четверти коррупционной выручки забирал Денис Шакиров, остатки средств другие фигуранты делили между собой. Николай Маркин при этом участвовал в распределении графиков аттестации и подписывал экзаменационные протоколы, следует из материалов уголовного дела.
За ускоренную аттестацию, в частности, заплатили компании «Интерсинтез», «Биота», «Специалист», «Кадры», «Потенциал», а также нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления и филиал Первой грузовой компании.
Николай Маркин во время судебного следствия признал вину только в трех эпизодах из десяти. Он отметил, что в остальных случаях не участвовал в преступных схемах, а деньги получал за то, что отпускал подчиненных читать лекции без официального оформления отгулов: плату за преподавание коллеги делили между собой за то, что в отсутствие лекторов работали за них.
В судебных прениях защита Николая Маркина согласилась, что по первому эпизоду обвинения в получении взятки от представителя ПГК усматривается состав преступления. Однако, учитывая сумму взятки в размере 14 тыс. руб., которую адвокат посчитал незначительной, необходимо назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы. Еще две взятки подпадают под статью о посредничестве в передаче взятки, однако сумма 26 тыс. руб. также является незначительной, и состава преступления нет.
По остальным эпизодам причастность Николая Маркина и его вина в преступлениях не доказаны ни показаниями свидетелей, ни показаниями других фигурантов дела, полагает защита.
Сам Николай Маркин ранее называл свои действия посредничеством в передаче взятки и превышением полномочий.
С последним словом подсудимый выступит 15 июня, после этого суд удалится в совещательную комнату, чтобы вынести приговор. Гособвинитель счел вину Николая Маркина полностью доказанной и попросил для него 13 лет колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. и запретом 11 лет занимать госдолжности.
Что касается остальных фигурантов, Денис Шакиров отправился на СВО, Сергея Девяткиня осудили на три года, а Сергея Кулькова — на семь лет с отбыванием в колонии строгого режима.
Последнего также оштрафовали на 25 млн руб. Денис Шакиров на следствии отмечал, что у Николая Маркина в преступной схеме были «свои эпизоды».