Наговорили с три эпизода

Следствие полагает, что «по определенному тарифу» в размере 2 тыс. руб. за одного аттестуемого обвиняемые организовывали беспрепятственную и оперативную сдачу тестов вне очереди: взяткодателей могли «подвинуть» выше по списку, а на экзаменах им разрешено было пользоваться телефонами и выходить в интернет. Более того, полагает следствие, сотрудники надзорного ведомства сами подсказывали экзаменуемым правильные ответы. Деньги передавали лично и через счет ИП Решетников, который не знал об участии в преступной схеме. Три четверти коррупционной выручки забирал Денис Шакиров, остатки средств другие фигуранты делили между собой. Николай Маркин при этом участвовал в распределении графиков аттестации и подписывал экзаменационные протоколы, следует из материалов уголовного дела.