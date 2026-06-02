Россиянам рассказали, что будет, если не лечить сезонную аллергию

Сезонная аллергия опасна не только насморком и чиханием: если запустить болезнь, она способна перейти в хроническую форму, которая будет истязать человека круглый год. К этому могут добавиться реакции на продукты, которые раньше переносились нормально. Об этом в беседе с RT рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Специалист объяснила, что аллергические заболевания, как и любые хронические процессы в организме, имеют свойство прогрессировать. Разные симптомы могут присоединяться постепенно, на разных этапах развития недуга.
По словам Надежды Логиной, в сезон цветения аллергия обычно бьёт по слизистым оболочкам. Чаще всего страдают органы дыхания: появляется заложенность носа, сильные водянистые выделения и приступы чихания.
Врач добавила, что в более тяжёлых случаях может развиться аллергический трахеит с сухим приступообразным кашлем. Также не исключено возникновение сезонной бронхиальной астмы.
Эксперт уточнила сроки цветения растений-аллергенов. Например, пыльца кустарников и орешника беспокоит в марте, а берёза — в апреле и мае. Злаковые травы цветут в июне и июле, а сорняки вроде полыни и амброзии (в южных регионах) — с июля по тёплый сентябрь, пока не выпадет снег.
При этом истинная аллергия способна проявиться даже при минимальном контакте с раздражителем, тогда как при пищевой непереносимости симптомы усиливаются пропорционально съеденному количеству продукта. Как пояснила доктор медицинских наук Элеонора Белан, главные признаки настоящей аллергии — это повторяющаяся реакция на ничтожную дозу аллергена и явное улучшение после того, как этот продукт убирают из меню. Её слова приводит «Царьград».