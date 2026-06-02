Нижегородцев предупредили о беспилотной опасности 2 июня

Жителей Нижегородской области вновь оповестили о режиме беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
Напомним, что подобное сообщение нижегородцы впервые получили в ночь на 29 мая 2026 года. Позже они получили сообщение об отмене режима.
Жителей региона просят соблюдать спокойствие. При необходимости — обращаться на телефон 112.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.