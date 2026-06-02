Ценные годы: практики «Активного долголетия» меняют отношение к возрасту

Общение с близкими и друзьями, новые увлечения и регулярная физическая нагрузка, поездки и экскурсии — у долгой и активной жизни много слагаемых. АНО «Национальные приоритеты» подготовила к публикации сборник Шестого всероссийского отбора лучших практик программы «Активное долголетие». Это действующие примеры поддержки людей старшего возраста, способы сделать их жизнь более активной, интересной и насыщенной. Рассказываем о некоторых из них и напоминаем, что благополучие людей серебряного возраста — в числе приоритетов нацпроекта «Семья».
Сообщество добрых дел.
В 2025 году на отбор лучших практик активного долголетия поступили 1334 заявки из 81 региона России. Среди проектов — занятия спортом и упражнения для поддержки когнитивных навыков, изучение языков и помощь семьям, фестивали, даже целые экосистемы для людей серебряного возраста. Последнее особенно показательно: отбор вышел на новый уровень, и теперь оцениваются комплексные программы и системные решения.
В этом году проекты впервые оценивали специалисты-гериатры Российского геронтологического научно-клинического центра имени Пирогова. Из 100 финалистов 21 практика признана эффективной для здорового долголетия. Самые популярные форматы — городской (41 практика) и региональные (39). Также в финал вышли 16 сельских и 4 федеральные практики.
Очень важно, что во многих практиках люди старшего возраста не рассматриваются исключительно как объекты заботы — их самих вовлекают в активную работу в качестве серебряных волонтеров, дают возможность повышать уровень образования и применять новые знания.
В отборе участвуют бюджетные организации социальной сферы, НКО, благотворительные фонды, волонтерские и ветеранские организации, представители бизнеса и инициативные граждане. За шесть лет сформировалось сообщество создателей практик активного долголетия, и оно постоянно расширяется. Участники могут обращаться к открытой библиотеке лучших образцов — в нее входят более 5000 инициатив, успешно внедренных в 89 регионах России.
АНО «Национальные приоритеты» организует ежегодные образовательные акселераторы для специалистов в сфере работы со старшим поколением. На них можно узнать о новых трендах, научиться привлекать партнеров и волонтеров, находить финансирование, мотивировать команду, презентовать проекты, работать с медиа и соцсетями, использовать ИИ и успешно вести блоги. В 2025 году прошло 7 вебинаров, в обучении участвовали 17 000 слушателей из 89 регионов России.
Обновить карьеру.
В номинации «Системные практики» одним из победителей стал проект «Второе дыхание» Агентства труда и занятости населения Красноярского края. Это многоуровневая экосистема для адаптации, образования и трудоустройства людей старшего возраста. Работа с соискателями 60+ начинается с диагностики их сильных и слабых сторон, важное место в ней занимает мотивация и поиск возможностей для перезапуска карьеры. Все участники получают информационную, инфраструктурную и правовую поддержку.
К проекту уже присоединились 420 человек, 210 окончили курсы повышения квалификации, 87 официально трудоустроены, а у 45% участников доход вырос не менее чем на 30%. Постоянными партнерами экосистемы стали 25 предприятий.
Также в номинации победила практика «Мы рядом», которую реализует Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района Омской области. Сотрудники центра организовали выездные бригады социального обслуживания, работающие в сельских, труднодоступных и малонаселенных областях. Практика подразделяется на три программы — «Заботливое сопровождение», «Школа безопасности» и «Секреты долголетия» и насчитывает 2749 участников. Из них 564 человека прошли диспансеризацию, 115 человек отправили в ЦРБ на дополнительное обследование, 2111 человек прошли обучение в Школе ухода, более 300 получили бытовую и правовую помощь.
Услуга для досуга.
В номинации «Системы информирования о возможностях и программах для старшего поколения» победили практики из Тульской области и Красноярского края.
Региональный центр «Развитие» Тульской области развивает систему «Долголетинформ», информирующую о событиях и возможностях «Активного долголетия». Она работает в 26 муниципалитетах. На платформе собрано 13 920 образовательных проектов. В прошлом году благодаря ресурсу 10 960 человек смогли поучаствовать в культурных и творческих проектах, еще 117 725 присоединились к физкультурно-спортивным занятиям, 833 человека вступили в волонтерские движения.
«Сибирское долголетие РФ» — практика министерств соцполитики и цифрового развития Красноярского края. Для старшего поколения создали цифровой сервис, дающий исчерпывающую информацию о мероприятиях госорганизаций и НКО. Здесь можно узнать дату, время, можно ли прийти с внуками, записаться или приобрести билеты — как через мобильное приложение, так и напрямую с персонального компьютера. А у организаторов мероприятий есть доступ к аналитическим данным и оценкам пользователей, что позволяет им улучшать качество услуг.
С ноября 2025 года на платформе опубликовали данные о 409 мероприятиях, до конца года сервисом воспользовались 34 000 человек.
«Активное долголетие» в действии.
В номинации «Использование местных региональных и муниципальных инфраструктур для проведения мероприятий активного долголетия» победили проекты из Свердловской и Московской областей.
АНО в сфере просвещения и повышения качества жизни «Комуза» в Свердловской области развивает одноименные клубы «новых старших». Они объединяют людей 50−90 лет, для которых возраст открывает новые возможности. Филиалы клуба есть в пяти районах Екатеринбурга. Ежегодно они проводят по 500 мероприятий, как самостоятельных, так и интегрированных в городские праздники и фестивали.
«Адаптивная инфраструктура для возраста возможностей» — победитель номинации из Одинцовского городского округа Московской области. Центр реализации социально-культурных проектов объединил вокруг проекта представителей региональной и муниципальной власти, медицинские и спортивные организации, МФЦ, парки, волонтеров. Прошлым летом удалось провести более 150 парковых занятий для участников пожилого возраста, а также 18 массовых спортивных и культурных мероприятий — от 100 до 1000 человек. Организовали также более 350 выездных экскурсий по городам Подмосковья. Всего за год в проекте поучаствовали 34 900 человек.
Освоить цифровой ресурс.
В номинации «Инновационные практики активного долголетия» победили практики из Архангельской и Московской областей.
«Цифра-помощница» — проект Архангельской общественной организации по развитию компьютерного спорта и цифровых технологий. Практика позволяет познакомить с этой средой людей старшего возраста. Многие участники даже становятся киберспортсменами, соревнуются в командных и групповых дисциплинах, пробуют себя в фиджитал-активностях, развивают цифровые навыки и осваивают блогинг, стриминг, компьютерный дизайн. Проект включает онлайн-обучение, командные активности и итоговые турниры, концерты и выставки. В практике поучаствовали 159 человек, 33 освоили новые для них цифровые навыки, 159 улучшили навыки коммуникации и регулярного социального взаимодействия. Уже во время процесса проведено 75 индивидуальных консультаций гериатра для корректировки программ.
«Телемедицина для долголетия» — практика Минздрава и Минсоцразвития Московской области. Организаторы устраивают выездные сессии по обучению основам телемедицины на базе центров «Активное долголетие». Их ведет практикующий терапевт, который дает понятные примеры из врачебной практики, а после занятия помогает слушателям установить приложение «Добродел. Медицина» и записаться на первый прием. Лектор также собирает отзывы пользователей о работе приложения и отправляет их разработчикам.
Участники практики выработали полезный устойчивый навык превентивной заботы о своем здоровье, а также повысили свою цифровую грамотность. Всего обучение прошли 1176 человек, 421 из них воспользовались телемедицинскими консультациями.
Сила мудрости.
Победу в номинации «Практики для мужчин 60+» разделили проекты из Шатуры Московской области и Республики Бурятии.
Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» реализует практику «Бокс для жизни». Участники тренируются по адаптированной программе с постепенным нарастанием нагрузки. Каждая 60-минутная тренировка развивает когнитивные функции, укрепляет сердечно-сосудистую систему и позволяет мужчинам старшего возраста расширять круг общения, обзаводиться новыми знакомствами. В практику вовлечены 300 участников, и каждый третий отметил улучшение психоэмоционального состояния благодаря тренировкам.
Практику «Дедушка на час» создал Байкальский региональный благотворительный фонд местного сообщества из Республики Бурятия. Организаторы привлекают мужчин 60+ в мобильные бригады социального обслуживания.
Волонтеров мобильных бригад находят через ТОСы, сарафанное радио, информационную кампанию, местные администрации и сарафанное радио. Они выезжают по заявкам и помогают одиноким людям старшего возраста с домашней работой. К услугам волонтеров — банк инструментов общего пользования. Работу бригад организаторы координируют в мессенджерах.
Результат практики — формирование новой позитивной модели активного мужского старения, а также помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Практика также укрепляет добрососедские связи и препятствует социальной изоляции мужчин старшего возраста, повышает их самооценку и дает чувство востребованности. Пока в трех пилотных регионах действует 7 мобильных бригад дедушек, которые помогают 200 одиноким людям.
Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия ежегодно с 2020 года проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства труда Российской Федерации и партнеров отбора. В 2025 году Отбор прошел на платформе АНО «Национальные приоритеты» ― «Экспертум». Задача конкурса — выявление лучших инициатив в сфере активного долголетия для их последующего тиражирования в регионах России.
Напомним, что забота о людях старшего поколения является одним из приоритетных направлений национального проекта «Семья». По всей стране реализуются практики активного долголетия, работают «Университеты третьего возраста» и другие социальные и образовательные курсы. Создаются комфортные условия для их общения, организуются культурные мероприятия и туристические путешествия.