Ценные годы: практики «Активного долголетия» меняют отношение к возрасту

«Сибирское долголетие РФ» — практика министерств соцполитики и цифрового развития Красноярского края. Для старшего поколения создали цифровой сервис, дающий исчерпывающую информацию о мероприятиях госорганизаций и НКО. Здесь можно узнать дату, время, можно ли прийти с внуками, записаться или приобрести билеты — как через мобильное приложение, так и напрямую с персонального компьютера. А у организаторов мероприятий есть доступ к аналитическим данным и оценкам пользователей, что позволяет им улучшать качество услуг.