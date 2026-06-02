Фальков перечислил дисциплины, которые будут изучать все студенты

Ранее KP.RU писал, что с июня этого года Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру. Подать документы теперь можно только через «Госуслуги» или совместную электронную систему вузов РФ с другими странами. Кроме того, теперь для поступления в аспирантуру требуется портфолио с научными достижениями.