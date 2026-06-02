Российским туристам рассказали, какие заболевания им могут грозить на заграничных курортах

Онищенко: Россияне на заграничных курортах могут заразиться опасными болезнями.

Источник: Комсомольская правда

Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил об отпускных болезнях. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

Он рассказал, что россиянам на заграничных курортах могут грозить опасные заболевания, вплоть до холеры. Специалист предупредил о росте эпидемиологических рисков для россиян из-за путешествий в Юго-Восточную Азию, отметив их беспечное поведение в регионе.

«Мы второй год подряд в мире отмечаем рост заболеваемости холерой. Холера — это Юго-Восточная Азия, родина этой болезни. (Виноват, — прим. ред.) высокий коэффициент беспечности россиян. Если какого-нибудь немца заставят пить воду, он ее десять раз проверит документами. А мы пьем чуть ли не из ручья и все что попало», — добавил Онищенко.

Академик рекомендовал отдыхать в России. Он подчеркнул, что это будет не только безопаснее, но и дешевле.

Ранее KP.RU рассказал об еще одной опасности на заграничном курорте. Отмечается, что на Мальдивах россияне столкнулись с увеличением числа краж.