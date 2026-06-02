Гандболисты «Ростов-Дона» сыграли вничью в первом матче за выход в Суперлигу

Мужской гандбольный клуб Ростов-Дон сыграл вничью с волгоградским Каустик в первом стыковом матче за право выступать в Суперлиге. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 33:33.
По итогам сезона в Высшей лиге ростовская команда заняла второе место и получила возможность побороться за повышение в классе через стыковые матчи.
В первом тайме инициативой владели гости из Волгограда, которые ушли на перерыв с преимуществом в два мяча — 18:16. После перерыва хозяева сумели сократить отставание и избежать поражения.
Самым результативным игроком в составе ростовской команды стал Максим Пихтярев, забросивший семь мячей. Судьба путевки в Суперлигу решится в ответном матче, который пройдет 6 июня в Волгограде.