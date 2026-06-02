Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго взяло под контроль поставки топлива в Крым

Ситуация с топливом в Крыму находится под особым контролем Минэнерго. Ведомство ищет дополнительные решения для поддержания стабильных поставок бензина. В Севастополе сформирован запас топлива на полтора месяца.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Министерство энергетики РФ взяло под постоянный контроль ситуацию с обеспечением Крымского полуострова топливом. Ведомство совместно с региональными властями и бизнесом прорабатывает меры для гарантирования стабильного снабжения рынка. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«В настоящее время совместно с профильными ведомствами прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе», — заявили в ведомстве.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что топливо для нужд города закуплено в достаточном объеме. По его словам, сформированного запаса нефтепродуктов хватит примерно на 1,5 месяца, при этом власти планируют планомерно наращивать объемы поставок.

Ранее стало известно, что утром 31 мая на заправках Севастополя продавали топливо, но дневной лимит исчерпали за несколько часов. После этого бензин марок АИ-92 и АИ-95 начали отпускать исключительно по талонам.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше