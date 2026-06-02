Минэнерго взяло под контроль поставки топлива в Крым

Министерство энергетики РФ взяло под постоянный контроль ситуацию с обеспечением Крымского полуострова топливом. Ведомство совместно с региональными властями и бизнесом прорабатывает меры для гарантирования стабильного снабжения рынка. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
«В настоящее время совместно с профильными ведомствами прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе», — заявили в ведомстве.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что топливо для нужд города закуплено в достаточном объеме. По его словам, сформированного запаса нефтепродуктов хватит примерно на 1,5 месяца, при этом власти планируют планомерно наращивать объемы поставок.
Ранее стало известно, что утром 31 мая на заправках Севастополя продавали топливо, но дневной лимит исчерпали за несколько часов. После этого бензин марок АИ-92 и АИ-95 начали отпускать исключительно по талонам.