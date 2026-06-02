В Ростовской области таможенники обнаружили на судне 23 тонны «левого» топлива

Ростовский таможенники обнаружили лишнее топливо на турецком теплоходе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области привлекли к ответственности капитана корабля и перевозчика за попытку утаить 23 тонны топлива. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.

На теплоходе, который прибыл из Турции в Азов ростовские таможенники выявили несоответствие фактического количества топлива заявленному перевозчиком таможенному органу. В специальных емкостях было обнаружено на 23 тонны больше горючего, чем задекларировано.

В отношении капитана корабля и перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях.

— Статья предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения, — говорится в сообщении.

