Главные новости за 2 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Первый приговор по делу о создании и распространении порнодипфейков вынесли в Липецкой области. Задонский районный суд назначил 48-летнему местному жителю три года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и запретил администрировать сайты. Суд учел признание вины, раскаяние, возмещение морального вреда потерпевшим и состояние здоровья подсудимого.