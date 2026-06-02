Главные новости за 2 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События вторника: выбор «Ъ-Черноземье».

Источник: Коммерсантъ

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе попросил губернатора Александра Гусева не продлевать с ним контракт на следующий сезон. Соглашение руководителя клуба истекает 15 июня. Свое решение господин Асхабадзе объяснил семейными и личными обстоятельствами, отметив, что Воронеж и «Факел» навсегда «останутся в его сердце».

Заместителем прокурора Белгородской области назначен старший советник юстиции Евгений Куценко. Ранее он возглавлял прокуратуру Старого Оскола. После кадровых изменений в руководстве надзорного ведомства региона работают первый заместитель прокурора Олег Заратовский и заместители Алексей Котов, Александр Лазарев и Евгений Куценко.

Ликвидируемая на фоне уголовных дел «Корпорация развития Курской области» подала иск к подмосковному ООО «Вагнер». Заявление поступило в арбитражный суд региона. Размер требований составляет 128,9 млн руб.

Первый приговор по делу о создании и распространении порнодипфейков вынесли в Липецкой области. Задонский районный суд назначил 48-летнему местному жителю три года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и запретил администрировать сайты. Суд учел признание вины, раскаяние, возмещение морального вреда потерпевшим и состояние здоровья подсудимого.

Мэр Орла Юрий Парахин подписал контракт с Министерством обороны РФ для службы в добровольческом отряде «БАРС-Орел». По словам губернатора Андрея Клычкова, в мобилизационный резерв также записались мэр Болхова Наталья Толпыгина, глава Покровского района Андрей Решетников и руководители двух областных департаментов.

Тамбовский оборонный завод «Ревтруд», входящий в контур «Ростеха», выставил на продажу два объекта недвижимости на улице Коммунальной. На торги выставлены цех, являющийся объектом культурного наследия, и двухэтажный склад. Общая начальная стоимость лотов составляет 117 млн руб.

