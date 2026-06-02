Наставник клуба «Мининский» Роман Сошников: «Наше серебро с золотым отливом»

«Наше второе место, можно сказать, с золотым отливом. Дело в том, что мы — клуб, а “Помор” фактически является сборной Архангельской области, у него объективно другие возможности и привилегии. И с ними очень тяжело тягаться, — подчеркнул наставник “Мининского” Роман Сошников. — Ещё несколько лет назад этим же ребятам мы проигрывали по 0:10, не могли даже центр поля перейти. А сейчас играем с “Помором” на равных, рост нашей команды налицо. В финале нам немного не хватило фарта. Забей Никита Леонтьев гол при счёте 2:1, возможно, всё могло закончиться иначе. А так, даже в чём-то упрекнуть не могу своих подопечных, они здорово боролись в каждом матче. Огромное спасибо нашим болельщикам. В Омске их был небольшой десант, но благодаря их поддержке мы играли как дома».