Наставник клуба «Мининский» Роман Сошников: «Наше серебро с золотым отливом»

Главный тренер нижегородского клуба «Мининский» Роман Сошников подвёл итоги завершившегося чемпионата России в высшей лиге, где его подопечные впервые в истории завоевали серебряные медали.
В финале в овертайме наши земляки, напомним, уступили «Помору» из Архангельской области — 2:3.
«Наше второе место, можно сказать, с золотым отливом. Дело в том, что мы — клуб, а “Помор” фактически является сборной Архангельской области, у него объективно другие возможности и привилегии. И с ними очень тяжело тягаться, — подчеркнул наставник “Мининского” Роман Сошников. — Ещё несколько лет назад этим же ребятам мы проигрывали по 0:10, не могли даже центр поля перейти. А сейчас играем с “Помором” на равных, рост нашей команды налицо. В финале нам немного не хватило фарта. Забей Никита Леонтьев гол при счёте 2:1, возможно, всё могло закончиться иначе. А так, даже в чём-то упрекнуть не могу своих подопечных, они здорово боролись в каждом матче. Огромное спасибо нашим болельщикам. В Омске их был небольшой десант, но благодаря их поддержке мы играли как дома».
По словам наставника, «Мининский» теперь будет настраиваться исключительно на золото.
«Самое главное, сейчас не останавливаться на достигнутом. Уже по возвращении домой с холодной головой начнём готовиться к новому сезону. Будем делать небольшую ротацию, кого-то пригласим к себе, кого-то отпустим. Вообще впереди нас ждёт очень интересное трансферное лето. В высшую лигу вышли “Ирбис” (Республика Татарстан) и “Нева” (Санкт-Петербург), которые будут серьёзно укрепляться и точно не станут мальчиками для биться. Полагаю, что предстоящий чемпионат будет намного зрелищнее!», — отметил Сошников.