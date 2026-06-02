В Челябинске подвели итоги VI регионального конкурса «Авоська-74»

Торжественная церемония награждения авторов самых ярких и необычных сумок ручной работы, выполненных из экологичных материалов или вторсырья, прошла в штабе общественной поддержки. В этом году на конкурс поступило более 750 заявок, из которых жюри выбрало 19 победителей. Они были отмечены грамотами Министерства экологии Челябинской области, а также памятными подарками.