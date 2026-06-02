В Челябинске подвели итоги VI регионального конкурса «Авоська-74»

Итоги VI регионального конкурса народного творчества «Авоська-74» подвели в Челябинске, сообщили в региональном министерстве экологии. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».
Торжественная церемония награждения авторов самых ярких и необычных сумок ручной работы, выполненных из экологичных материалов или вторсырья, прошла в штабе общественной поддержки. В этом году на конкурс поступило более 750 заявок, из которых жюри выбрало 19 победителей. Они были отмечены грамотами Министерства экологии Челябинской области, а также памятными подарками.
«Мы видели много интересных, продуманных работ — это наглядное подтверждение того, что экологичные привычки уверенно входят в повседневную жизнь южноуральцев. Каждая созданная вручную экосумка — это не просто красивый аксессуар, а важный шаг к осознанному потреблению и сохранению природы нашего края», — отметил заместитель министра экологии региона Иван Кинев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.