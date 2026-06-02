В Саратове состоялся предпринимательский форум «Делай на 100»

Предпринимательский форум «Делай на 100» 28 мая собрал в Саратове ведущих экспертов страны и бизнес-сообщество, сообщили в министерстве экономического развития региона. Мероприятие провели при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Программа форума была разделена на несколько тематических блоков. В первой части предприниматели со сцены поделились историями успеха, рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться на пути к развитию, и о том, какие стратегии позволили им преодолеть кризисные моменты.

Особый интерес аудитории вызвало выступление советника председателя Центрального банка РФ Кирилла Тремасова. Он подробно осветил механизмы формирования денежно-кредитной политики государства, что стало предметом активного обсуждения и вопросов со стороны слушателей.

В завершение форума выступил бизнес-тренер России Радислав Гандапас. Он поделился методиками принятия эффективных решений в условиях турбулентности, подтвердив свои тезисы примерами из личного опыта и практикой зарубежных компаний.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.