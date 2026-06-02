Как ИИ меняет бизнес «Яндекса»

В ближайшие несколько лет влияние ИИ-технологий на бизнес компании «Яндекс» будет заключаться не в большой доле выручки от моделей, а в оптимизации и улучшении бизнеса, подчеркнул автор проекта Long Term Investments Илья Воробьев на Радио РБК.
Благодаря ИИ может улучшиться конверсия в поиске, сократиться среднее время подачи машин, время ответа поддержки и т.д. Оптимизация рутинных операций может принести десятки миллиардов рублей, убежден эксперт.
Прямая выручка от ИИ, в свою очередь, остается не столь высокой, и вряд ли значительно увеличится в ближайшие пару лет. Проекты, подобные запуску беспилотных автомобилей, требуют больших вложений, но на интервале 5−10 лет они могут перерасти в значимый бизнес.