Россиянам рассказали, как не попасть на аферистов при выборе тура

Планируя отпуск через интернет, россияне рискуют нарваться на обманщиков, которые могут вести переписку неделями, чтобы войти в доверие. Об этом рассказал доцент Пётр Щербаченко в беседе с RT.
Эксперт дал несколько практических советов, как обезопасить себя при поиске турфирмы в Сети. По словам специалиста, настоящий профессионал никогда не попросит перевести оплату на личную карту, по номеру телефона или на свой счет.
Петр Щербаченко пояснил, что деньги переводятся исключительно на счет туроператора или через QR-код. При оформлении платежа всегда видно название организации получателя, и эти данные гражданин может сверить с официальными источниками.
Доцент также добавил, что добросовестный турагент не берет предоплату без подписания договора. Сначала должен быть оформлен документ, и только потом — внесение средств.
В самом договоре, по словам Щербаченко, обязательно должны быть прописаны юридический адрес туроператора, его контакты и реквизиты самого агента. Всю эту информацию можно и нужно проверять в открытых реестрах и базах данных.
Тем временем советник правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян рассказал о ситуации на зарубежных направлениях. Он сообщил, что Турция по-прежнему останется главным фаворитом летнего сезона для туристов из России. За первый квартал спрос на туры в Турцию вырос на 17% благодаря программам раннего бронирования, пишет «Царьград».