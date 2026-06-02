В Орске капитально отремонтируют дорогу по улице Металлистов

Работы проведут на участке протяженностью 3,2 км.

Капитальный ремонт дороги по улице Металлистов в Орске Оренбургской области стартовал 1 июня, сообщили в администрации города. Работы на участке протяженностью 3,2 км проведут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты проводят фрезерование изношенного полотна. Затем специалисты уложат два слоя нового асфальта, а также обустроят обочины. Для безопасности водителей и пешеходов на проезжей части установят необходимые дорожные знаки и ограждения. Уточняется, что всего в этом сезоне в Оренбургской области планируется отремонтировать 308 км дорог.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.