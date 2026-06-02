Как туристам без пробок доехать до курортов на юге России

Проблема острее всего бьет по объектам с наибольшим спросом. Как отмечает Сергей Горяйнов, директор Института туризма, сервиса и креативных индустрий ЮФУ, это, например, зоопарк европейского уровня «Малинки» в Ростовской области, где грунтовая дорога при съезде с трассы М-4 «Дон» оставляет желать лучшего. Это и популярные донские винодельни. Например, к одной из них, в хуторе Арпачин, подъезд совсем нельзя назвать комфортным. Эти места хотят посетить тысячи туристов, но разбитые и узкие дороги снижают их привлекательность. Впрочем, есть и положительный пример: экохутор Старозолотовский, куда раньше ехали по гравию, но была построена дорога, и поток туристов значительно увеличился. Но это скорее исключение, подтверждающее правило. К тому же хутору повезло с владельцем земель — ростовским миллиардером, который решил сделать из него киношную картинку. Даже перевез туда декорации со съемок фильма «Тихий Дон» Сергея Урсуляка. Теперь это популярное туристическое место со своей винодельней.