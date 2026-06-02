Как туристам без пробок доехать до курортов на юге России

Красивые набережные и грандиозные фестивали не гарантируют возвращения гостей, если финальный отрезок пути к месту отдыха превращается в испытание. Хорошо, когда пункт назначения уже давно «намолен». Но что если путь к туристическим сокровищам, которые региональные власти и бизнес пытаются раскручивать, лежит через преграды? Разберем главные логистические проблемы южных курортов — от отсутствия причалов до песчаных ловушек и многокилометровых пробок.
Представьте: вы спланировали отпуск за месяцы, купили билеты, забронировали отель с видом на море. Но после долгой дороги вместо отдыха начинается квест. Такси не приехало, автобус не ходит, до винодельни — десять километров разбитой грунтовки, а навигатор в барханах беспомощно молчит. Это и есть «последняя миля» — финальный отрезок пути от транспортного узла до места назначения. Именно он может смазать впечатления от поездки.
Южные курорты сталкиваются с комплексом трудностей, которые многократно усиливают остроту «последней мили». Летом нагрузка на транспортную инфраструктуру возрастает в три-пять раз, а пробки даже на несколько километров в жару превращают поездку в изматывающее испытание. При этом авиасообщение остается нестабильным, билеты на поезда раскупают за месяцы, а турист, приехавший в Сочи или Геленджик, часто оказывается предоставлен сам себе. Общественный транспорт ходит редко, навигация отсутствует, а на такси в пик сезона подчас приходится тратить сумму, эквивалентную стоимости трети недельного тура. В Геленджике, например, после 15:30 автобусы до некоторых достопримечательностей перестают ходить, а из-за перебоев со связью вызвать машину становится настоящей проблемой. Власти и бизнес часто концентрируются на развитии «первой мили» — магистральных маршрутов, забывая о локальной логистике.
Проблема острее всего бьет по объектам с наибольшим спросом. Как отмечает Сергей Горяйнов, директор Института туризма, сервиса и креативных индустрий ЮФУ, это, например, зоопарк европейского уровня «Малинки» в Ростовской области, где грунтовая дорога при съезде с трассы М-4 «Дон» оставляет желать лучшего. Это и популярные донские винодельни. Например, к одной из них, в хуторе Арпачин, подъезд совсем нельзя назвать комфортным. Эти места хотят посетить тысячи туристов, но разбитые и узкие дороги снижают их привлекательность. Впрочем, есть и положительный пример: экохутор Старозолотовский, куда раньше ехали по гравию, но была построена дорога, и поток туристов значительно увеличился. Но это скорее исключение, подтверждающее правило. К тому же хутору повезло с владельцем земель — ростовским миллиардером, который решил сделать из него киношную картинку. Даже перевез туда декорации со съемок фильма «Тихий Дон» Сергея Урсуляка. Теперь это популярное туристическое место со своей винодельней.
Но даже такой подход не страхует от неприятностей. Показательный случай произошел в станице Старочеркасской, где в 2022 году проходил фестиваль «Донская уха», собравший более 40 тысяч гостей. Успех был поистине огромным, но последствия в виде многокилометровых пробок, ехавших по обочинам машин, которые поднимали столбы пыли, надолго оставили неприятный осадок. Станица просто не смогла принять всех желающих.
«Проблема “последней мили” здесь включает в себя не только плохие дороги, но и так называемую рекреационную емкость объекта — способность территории “переварить” поток гостей, — объясняет Сергей Горяйнов. — Увеличение же пропускной способности без учета ограничений самой достопримечательности может лишь усугубить транспортный коллапс».
Астраханская область добавляет к этой картине еще один штрих. Бархан Большой Брат, прозванный астраханской Сахарой, стал известен благодаря международному ралли «Шелковый путь». Удивительный пустынный пейзаж привлекает туристов, но добраться сюда — задача не для слабонервных. Большая часть пути — непролазные пески. Одно неловкое движение руля — и автомобиль наглухо «утонет». Организованные туры на джипах сюда стоят около трех тысяч рублей с человека. Самостоятельные путешественники сильно рискуют: навигатор отказывает, указателей нет, связь плохая.
Туристы недоумевают: почему нельзя поставить по пути указатель, ведь это не требует больших затрат? Вопрос пока остается без ответа.
А в самой Астрахани уже много лет обсуждают строительство морского вокзала: город, куда в этом году планируется более 120 заходов круизных лайнеров, до сих пор не имеет нормальных причалов. Закладка долгожданного объекта намечена только на 2027 год.
Не лучше ситуация и в Волгоградской области. Два живописных города — Камышин и Дубовка — могли бы гораздо больше зарабатывать на туризме, если бы имели причалы для теплоходов. Строительство причального сооружения в Камышине планировалось, но средств в бюджете не нашли. Город, где император Петр Великий намеревался построить южную столицу империи, остается отрезанным от важных туристических маршрутов. Некоторые компании комплектуют теплоходы моторными лодками, чтобы высаживать пассажиров в населенных пунктах без инфраструктуры. Но это лишь компромиссное решение.
Проблемы есть даже в черте самого Волгограда: музей-заповедник «Старая Сарепта» на южной окраине города охотно принимает организованные группы, но самостоятельные туристы добираются сюда с трудом. После реформы общественного транспорта время в пути выросло до двух часов — на такое решится не каждый. А до соленого озера Эльтон, крупнейшего в Европе, прямой дороги вообще нет, только с большим кругом, и туристам остается надеяться на редкие поезда по выходным.
Даже проект морских маршрутов по Азовскому морю, которые уже два года обещают оживить власти, пока далек от реализации. Идея запустить скоростные «Метеоры» из Ростова в Таганрог и Мариуполь выглядит привлекательной, но последний оказался не готов принимать суда: причалы не сделаны, дноуглубительные работы не проведены. От идеи не отказываются (запуск планируют на 2027 год), но пока это лишь планы.
Почему все эти проблемы до сих пор не решены? Значительная часть дорог находится в федеральном ведении, решения требуют согласования с государственным бюджетом и ведомствами. Местные проселки регулируются областными властями, но возможности их улучшения ограничены финансовыми и юридическими процедурами. Некоторые собственники туристических объектов готовы вкладывать в инфраструктуру, но сталкиваются с ограничениями: земля не их, согласование сложное, а иногда и вовсе невозможное. Хотя есть примеры, где владельцы максимально инвестируют в развитие, как в том же Старозолотовском. Но этот пример сложно масштабировать.
Что же делать?
«Опыт успешных дестинаций показывает: турист, которого встретили с табличкой у вокзала, уже лоялен, — говорит консультант по маркетингу, общественный представитель Агентства стратегических инициатив Ростовской области Елена Ищенко. — Бесплатный трансфер, понятная навигация с QR-кодами и офлайн-картами, выделенные полосы для автобусов в сезон, развитие каршеринга и кикшеринга — все это работает. А маленький подарок при заселении — банка меда, магнит или открытка с местным видом — создает позитивное первое впечатление, которое перекрывает мелкие логистические шероховатости».
По ее словам, как показывает практика, гость готов простить многое, но не ощущение, что его бросили на полпути к отдыху. Аналитики подчеркивают: повторный визит туриста нужно не просто ждать, а специально проектировать. Сейчас Ростовская область делает ставку на транзитный туризм. Логика ясна: раз закрыты аэропорты, нужно перетянуть хотя часть турпотока, следующего по трассе М-4 «Дон».
«Складывается устойчивый тренд на увеличение турпотока в Ростовскую область, — говорит вице-губернатор Дона Алексей Господарев. — В 2025 году из северных регионов страны на курорты Краснодарского края, Кавказа и Крыма он вырос на 16,3 процента по сравнению с аналогичным показателем первой половины 2024 года. Для того чтобы транзитники могли подольше задерживаться на Дону, создают новые локации, расширяют номерной фонд, развивают гостевую и придорожную инфраструктуру».
Впрочем, пока решение таких вопросов находится лишь в начальной стадии. Это видно по отзывам туристов на популярных сайтах. Люди привычно ругают жару, пыль, пробки, хамовитых водителей и дорожных рабочих, однако довольно благосклонно относятся к придорожному сервису местных АЗС. Впрочем, это хорошо, если считать Дон просто «перевалочным пунктом» по пути на юг. О многих же интересных дестинациях (например, о парке «Лога») туристы даже не слышали, хотя сориентироваться им помог бы обычный указатель на трассе. И это тоже проблема «последней мили», которую предстоит решать комплексно.