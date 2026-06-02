Стало известно, где и когда состоится прощание с артисткой Ниной Марушиной

Прощание с артисткой Ниной Марушиной пройдет в Театре Пушкина 4 июня.

Источник: Комсомольская правда

Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Марушиной состоится 4 июня в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

Руководитель театра уточнил, что церемония прощания начнется в 10 утра. Тело артистки будет кремировано. Захоронят прах Нины Марушиной на Хованском кладбище, в могиле ее супруга, заслуженного артиста России Валентина Бурова.

За 64 года службы в Московском драматическом театре имени Пушкина актриса исполнила десятки ролей, включая Лушку в «Поднятой целине», куртизанку Молли в «Джентльменах из Чикаго» и Марчеллу в «Легенде о Паганини». В кино Марушина дебютировала в 1968 году, снявшись в фильмах «Бабий бунт», «Обломов», а также во многих фильмах-спектаклях.

Нина Марушина умерла после продолжительной болезни 2 мая на 92 году жизни, через пару недель после своего дня рождения.