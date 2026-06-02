В России предложили создать детские версии соцсетей

РИА Новости: общественники в Петербурге призвали создать детские версии соцсетей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Депутат МО Санкт-Петербурга поселок Шушары, глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии таких сервисов с родительским контролем.

Соответствующее обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что в последнее время по всему миру и в РФ ведутся дискуссии по ограничению доступа к социальным сетям для несовершеннолетних, в частности, в ряде стран Запада и Азии вводятся официальные запреты для регистрации и использования сервисов соцсетей для лиц, рожденных после определенных дат.

«Прошу вас оценить идею обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии данных сервисов, где средства родительского контроля и администрирования сделали бы невозможным появление неприемлемого содержания и регистрацию посторонних лиц», — говорится в письме.

Ветров отметил, что «детские соцсети» не должны иметь возможности выхода во «взрослую» часть экосистемы. По его мнению, данный сервис мог бы подойти для детей начального и среднего возраста, способствовал бы освоению ими механизмов коммуникации в интернете, помогал бы в учебе и связи между ними и школой.

«Лишать новое поколение доступа к инструментам общения и обучения, какими давно также стали социальные сети — это означает совершить удар по их дальнейшей конкурентоспособности во взрослом возрасте», — заключается в обращении.