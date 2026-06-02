В Минэнерго рассказали о ситуации с топливом в Крыму

«Минэнерго принимаются необходимые меры для обеспечения Крымского полуострова топливом», — говорится в сообщении.
Ведомство заверило, что поддерживает контакт с властями региона и представителями топливного рынка, а также контролирует ситуацию с обеспечением нефтепродуктами полуострова.
«В настоящее время вместе с профильными ведомствами также прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе», — добавили в Минэнерго.
В Крыму и Севастополе в конце мая были введены ограничения на продажу бензина АИ-95 — не более 20 литров в одни руки раз в сутки. С 31 мая в регионе АИ-95 начали отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничения объема.
Минэнерго сообщало, что ситуация с топливом остается стабильной и контролируемой, а внутренний рынок обеспечен запасами светлых нефтепродуктов. В Кремле заявляли, что над решением вопросов с бензином работают на всех уровнях власти, а глава Крыма Сергей Аксенов заверял, что проблема с топливом находится на контроле президента России Владимира Путина.
Глава Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, сообщал, что свободная продажа бензина в городе ожидается с 3 июня.
