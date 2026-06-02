В Минэнерго рассказали о ситуации с топливом в Крыму

Минэнерго принимает меры для решения проблемы дефицита топлива в Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РБК

Минэнерго принимает меры для решения проблемы дефицита топлива в Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.

«Минэнерго принимаются необходимые меры для обеспечения Крымского полуострова топливом», — говорится в сообщении.

Ведомство заверило, что поддерживает контакт с властями региона и представителями топливного рынка, а также контролирует ситуацию с обеспечением нефтепродуктами полуострова.

«В настоящее время вместе с профильными ведомствами также прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе», — добавили в Минэнерго.

В Крыму и Севастополе в конце мая были введены ограничения на продажу бензина АИ-95 — не более 20 литров в одни руки раз в сутки. С 31 мая в регионе АИ-95 начали отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничения объема.

Минэнерго сообщало, что ситуация с топливом остается стабильной и контролируемой, а внутренний рынок обеспечен запасами светлых нефтепродуктов. В Кремле заявляли, что над решением вопросов с бензином работают на всех уровнях власти, а глава Крыма Сергей Аксенов заверял, что проблема с топливом находится на контроле президента России Владимира Путина.

Глава Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, сообщал, что свободная продажа бензина в городе ожидается с 3 июня.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше