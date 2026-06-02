В Минэнерго рассказали о ситуации с топливом в Крыму

В Крыму и Севастополе в конце мая были введены ограничения на продажу бензина АИ-95 — не более 20 литров в одни руки раз в сутки. С 31 мая в регионе АИ-95 начали отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничения объема.