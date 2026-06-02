Движение транспорта ограничат на перекрестке улиц Чкалова и Октябрьской Революции с 3 июня

В Нижнем Новгороде с 3 июня будет частично ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Чкалова и Октябрьской Революции в связи с заменой трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Отметим, что прямой проезд перекрестка по Октябрьской Революции в направлении улицы Обухова будет временно запрещен. В остальных направлениях движение сохраняется полностью, но проезжая часть будет сужена.
Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.