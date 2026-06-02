В новые учебники по литературе включили фразу «Работайте, братья»

В раздел о крылатых выражениях новых учебников по литературе включили фразы «Работайте, братья» и «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», сообщила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, они «тоже успели уйти в народ и уже стать крылатыми».

«Попытались, насколько это возможно, вдохнуть в учебники живую жизнь, чтобы дети чувствовали, что язык — это организм живой», — сказала госпожа Ямпольская на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России (цитата по сайту Кремля).

Фразу «Работайте, братья» произнес сотрудник полиции из Дагестана Магомед Нурбагандов. В 2016 году его захватили боевики и потребовали, чтобы он на камеру призвал полицейских увольняться. Он произнес: «Работайте, братья!», после чего его застрелили. Фразу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, который руководил эвакуацией пассажиров Airbus A321 в 2019 году. Самолет экстренно сел на кукурузном поле под Жуковским после столкновения со стаей чаек.

Новые единые учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов и среднего профессионального образования подготовлены и переданы Минпросвещения России, сообщила Елена Ямпольская. Их планируют ввести в школах с 1 сентября 2027 года. Работа над учебниками для начальных и 5−9-х классов продолжается.

