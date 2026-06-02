В новые учебники по литературе включили фразу «Работайте, братья»

Фразу «Работайте, братья» произнес сотрудник полиции из Дагестана Магомед Нурбагандов. В 2016 году его захватили боевики и потребовали, чтобы он на камеру призвал полицейских увольняться. Он произнес: «Работайте, братья!», после чего его застрелили. Фразу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, который руководил эвакуацией пассажиров Airbus A321 в 2019 году. Самолет экстренно сел на кукурузном поле под Жуковским после столкновения со стаей чаек.