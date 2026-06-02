Прощание с Ниной Марушиной пройдет в Театре Пушкина 4 июня

Нина Марушина родилась в Саратове 16 мая 1935 года. Свою карьеру в Театре имени А. С. Пушкина начала в 1962 году. В фильмографии актрисы насчитывается множество картин, среди которых «Обломов», «Нежный образ твой», «Бабий бунт», «День за днем», «Корова», «Деструкторы» и другие работы.