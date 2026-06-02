Прощание с Ниной Марушиной пройдет в Театре Пушкина 4 июня

Прощание с заслуженной артисткой России Ниной Марушиной назначено на 4 июня. Церемония пройдет в стенах Московского драматического театра имени А. С. Пушкина и начнется в 10:00. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил художественный руководитель культурного учреждения Евгений Писарев.

После завершения траурного мероприятия тело актрисы будет кремировано. Захоронят Нину Марушину в могилу мужа Валентина Бурова на Хованском кладбище.

— Прощание состоится в Театре Пушкина 4 июня в 10:00, — передает слова Писарева ТАСС.

Нина Марушина родилась в Саратове 16 мая 1935 года. Свою карьеру в Театре имени А. С. Пушкина начала в 1962 году. В фильмографии актрисы насчитывается множество картин, среди которых «Обломов», «Нежный образ твой», «Бабий бунт», «День за днем», «Корова», «Деструкторы» и другие работы.