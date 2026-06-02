Главные новости за 2 июня. Ростов-на-Дону и Ростовская область

В ночь с 1 на 2 июня над территорией Ростовской области было уничтожено более 10 БПЛА. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По данным губернатора, беспилотники были сбиты в Таганроге, а также в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах. В Сальске взрывной волной выбило стекла в пяти квартирах двух пятиэтажных домов на улице Энгельса.
До конца лета 2026 года Ростовская область получит два новых межрегиональных автобусных маршрута, которые свяжут регион с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР. По данным ведомства, всего к 20 августа планируется запустить три новых маршрута между новыми регионами и соседними субъектами РФ.
Складской комплекс «Логопарк Дон» в Аксайском районе Ростовской области выставили на торги с начальной стоимостью 5,4 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные платформы «ГИС Торги». Объект входит в состав логистической сети компании Рейвен Раша Проперти Эдвайзорз, которая выставила на продажу 100% своих акций и активов.
Средняя стоимость визита к стоматологу в Ростовской области составила 13,7 тыс. руб. в первом квартале 2026 года. Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель равнялся 11,5 тыс. руб. По данным аналитического центра «Чек Индекс», пациенты тратят больше за счет выбора расширенного перечня услуг, а также инфляционного удорожания.