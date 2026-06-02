Главные новости за 2 июня. Ростов-на-Дону и Ростовская область

В ночь с 1 на 2 июня над территорией Ростовской области было уничтожено более 10 БПЛА. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По данным губернатора, беспилотники были сбиты в Таганроге, а также в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах. В Сальске взрывной волной выбило стекла в пяти квартирах двух пятиэтажных домов на улице Энгельса.