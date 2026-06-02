Над Тибетом сняли редкие красные молнии в верхних слоях атмосферы

Красные молнии в небе над Тибетом.
Красные молнии в форме медуз появились в небе над Тибетом во время грозы, сообщает телеканал India Today.
Спрайты представляют собой кратковременные световые вспышки, которые возникают значительно выше обычных молний — на высоте от 50 до 90 км над поверхностью Земли. Они появляются в верхних слоях атмосферы под воздействием мощных электрических полей, возникающих во время сильных гроз.
На опубликованных кадрах видно несколько ярких красных вспышек, напоминающих гигантские светящиеся колонны или щупальца. Подобные явления могут достигать десятков километров в ширину, однако существуют всего несколько миллисекунд, поэтому их сложно наблюдать без специальной техники.
Тибет считается одним из лучших мест для наблюдения за подобными явлениями благодаря большой высоте над уровнем моря, относительно чистому небу и низкому уровню светового загрязнения, говорится в статье. Кроме того, грозы над Тибетским нагорьем способны создавать мощные разряды молний, необходимые для возникновения спрайтов.
